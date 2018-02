Le pétrole en léger repli après les stocks américains

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole reculaient un peu vendredi en cours d'échanges européens après avoir bondi la veille à la suite de la publication des données hebdomadaires sur les réserves américaines, qui ont reculé.Vers 11H15 GMT (12H15 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 65,93 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 46 cents par rapport à la clôture de jeudi.Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 36 cents à 62,41 dollars.Les stocks de pétrole brut ont de façon inattendue reculé aux Etats-Unis la semaine dernière selon des chiffres publiés jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), ce qui a profité aux prix du pétrole, alors que les marchés tablaient sur une nouvelle augmentation des réserves de brut."Les marchés réagissent encore de façon traditionnelle aux données sur les réserves américaines, mais si le pays n'est plus un impportateur net de brut, cet effet devrait diminuer", a cependant argué Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix.Les Etats-Unis ont en effet moins besoin de posséder des réserves massives de brut pour se protéger d'une éventuelle perturbation des importations.Les marchés se focalisaient surtout sur les exportations de brut des Etats-Unis, qui ont de leur côté affiché un plus haut depuis octobre dernier avec 2,04 millions de barils par jour."Ce n'est pas un record, mais pas loin", a commenté Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix."Nous ne sommes pas sûrs qu'un tel niveau peut être maintenu sur le long terme, et nous pensons que cela reflète plutôt une hausse passagère causée par un effet comptable", ont pour leur part estimé les analystes de JBC Energy.js/jbo/nas(AWP / 23.02.2018 12h21)