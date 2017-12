Le pétrole en légère hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés mardi en légère hausse en Asie après la coupure de Noël, et ce grâce au maintien du nombre de puits en activité aux Etats-Unis.Vers 06H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, gagnait 7 cents à 58,54 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour livraison en février, progressait de 2 cents à 65,27 dollars.La société Baker Hughes a indiqué vendredi que le nombre de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis, un indicateur publié chaque semaine, était resté stable à 747 la semaine dernière, soulageant les craintes de voir le marché plombé par une plus grande surabondance."Il est trop tôt pour dire si le nombre de puits aux Etats-Unis va continuer à baisser car c'est l'hiver et on ne peut ignorer qu'un certain nombre de facteurs saisonniers pourraient perturber les activités de pompage", a expliqué Will Yun, analyste chez Hyundai Futures, cité par Bloomberg News.el-jac/ggy(AWP / 26.12.2017 07h40)