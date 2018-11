Le pétrole en légère hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés en légère hausse, vendredi en Asie, en raison d'informations selon lesquelles la Russie se joindrait la semaine prochaine à un effort de l'Opep pour réduire la production.Vers 05h40 GMT, le baril de "light sweet crude"(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, progressait d'un cent à 51,45 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier également, gagnait 15 cents à 59,66 dollars.Les cours avaient nettement rebondi jeudi après que l'agence Reuters a révélé que la Russie envisageait une baisse de sa production et qu'elle était en train d'en discuter les modalités avec l'Arabie saoudite, à une semaine de la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, à Vienne, en Autriche.L'euphorie est cependant largement contenue car on ignore ce que serait l'étendue de la baisse de production consentie."Si un accord significatif était trouvé entre l'Opep et la Russie pour faire face au problème de la surabondance, on pourrait s'attendre à un rebond conséquent des prix de l'énergie", a déclaré Margaret Yan Yang, analyste chez CMC Markets à Singapour.mba/jac/am(AWP / 30.11.2018 06h56)