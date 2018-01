Le pétrole en ordre dispersé en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole évoluaient lundi matin en ordre dispersé en Asie, le baril de light sweet crude (WTI) progressant à la faveur de la baisse du dollar.Vers 04H20 GMT, le WTI, référence américaine du brut, pour livraison en mars, gagnait 24 cents à 66,38 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour mars, cédait 7 cents, à 70,45 dollars.La demande continue d'être encouragée par la baisse du billet vert, qui touche désormais des plus bas de trois ans, le brut étant libellé en dollar."La baisse du dollar américain rend le pétrole moins cher pour les autres devises, ce qui dope la demande", a observé Shane Chanel, analyste chez ASR Wealth Advisers.A l'inverse, les informations de la firme Baker Hughes signalant une hausse du nombre de puits en activité aux Etats-Unis tendent à peser sur les prix, en ce qu'elles signalent une hausse de la production américaine.On s'attend en outre à ce que le premier producteur africain, le Nigeria, augmente sa production de 200.000 barils par jour.Certains analystes pensent que les investisseurs commencent à chercher des raisons de vendre après une flambée des prix à des niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis trois ans."Les perspectives du WTI et du Brent sont sensiblement différentes", a relevé Greg McKenna, d'AxiTrader. "Le premier semble pousser un peu plus haut tandis que le deuxième est plus circonspect."str/el/jac/plh(AWP / 29.01.2018 05h31)