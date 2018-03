Le pétrole en ordre dispersé en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient mitigés jeudi en Asie, dans un contexte d'inquiétudes après l'annonce d'une hausse des stocks américains.Vers 04H20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, prenait huit cents à 61,72 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai et dont c'est le premier jour comme contrat de référence, cédait trois cents à 64,70 dollars.Les cours ont trébuché après la publication mercredi du rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA). Celui-ci fait état d'une hausse des stocks de brut, de trois millions de barils, et d'essence, de 2,5 millions de barils, témoignage du recul de la demande chez le plus gros consommateur de brut du monde."Les investisseurs sont hypersensibles aux données sur les stocks, spécialement quand ils sont plutôt élevés", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.Greg McKenna a jugé pour sa part que la forte hausse des stocks d'essence, alors que les marchés s'attendaient à une baisse, avaient affecté particulièrement les cours.L'EIA a bien fait état d'une baisse de la production de pétrole américain à 9,4 millions de barils, contre 10,1 millions la semaine précédente, mais les marchés sont restés focalisés sur les stocks, soulignent les analystes."La hausse des niveaux des stocks reste le handicap premier pour les cours alors que les marchés redoutent des turbulences à court terme", a dit Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures. Ces derniers vont regarder avec attention les prochaines données de la société américaine spécialisée Baker Hugues sur les plateformes américaines en activité.Les investisseurs craignent que la hausse de la production aux Etats-Unis ne réduise à néant les efforts entrepris par l'Opep et ses partenaires pour rééquilibrer le marché au moyen d'un accord de limitation de la production, en vigueur jusqu'à fin 2018.Mercredi, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a cédé 1,37 dollar pour clôturer à 61,64 dollars.A Londres, le Brent a terminé à 65,78 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en baisse de 85 cents.str-mba/ev/lab(AWP / 01.03.2018 05h50)