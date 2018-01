Le pétrole européen monte à 70 dollars, une première en trois ans

Londres (awp/afp) - Le pétrole de Brent européen Brent de la mer du Nord a dépassé les 70 dollars le baril en cours de séance jeudi, une première depuis décembre 2014, soutenu par la baisse des réserves de brut des Etats-Unis et par les tensions géopolitiques.Vers 16H30 GMT (17H30 HEC), le baril pour livraison en mars s'échangeait à 70,05 dollars, son plus haut niveau en plus de trois ans.js/acd/nas(AWP / 11.01.2018 22h08)