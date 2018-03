Le pétrole faiblit après sa récente progression

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole poursuivaient leur repli lundi en cours d'échanges européens, en raison de quelques prises de bénéfices après leur récent rebond dans le sillage d'un indicateur américain.Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 64,74 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 75 cents par rapport à la clôture de vendredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'avril perdait 71 cents à 61,33 dollars.Les prix du pétrole "s'éloignent de leurs plus hauts", relève Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB, observe de son côté que les positions spéculatives à l'achat sur le pétrole sont encore très élevées ce qui laisse présager "un mouvement de vente important si les conditions du marché se détériorent".L'analyste observe que le rebond de vendredi des cours "a été impressionnant", mais ces derniers sont encore en dessous de leurs plus hauts du mois de février, signe que les prix sont freinés par les craintes d'une augmentation de la production américaine, face aux efforts de l'Opep et de ses partenaires pour réduire l'offre.Les cours étaient repartis de l'avant depuis vendredi dans la foulée d'un solide rapport sur l'emploi américain."La hausse des cours a été alimentée par des données positives sur le marché de l'emploi américain qui sont une bonne nouvelle pour la demande de pétrole aux Etats-Unis, le plus grand consommateur au monde", rappellent les analystes chez Commerzbank.Les cours avaient été également soutenus par l'annonce de la société Baker Hughes selon laquelle le nombre de puits de pétrole en activité aux Etats-Unis avait diminué la semaine dernière pour la première fois en sept semaines.Commerzbank "ne donne pas trop d'importance à ce recul" qui pourrait n'être que de courte durée compte tenu du fait que les prix du pétrole sont suffisamment élevés pour rendre la production attractive aux Etats-Unis.jbo/pn/pid(AWP / 12.03.2018 16h15)