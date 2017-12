Le pétrole franchit 60 dollars en séance pour la première fois depuis juin 2015

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York a dépassé mardi la barre des 60 dollars en séance, une première depuis juin 2015, sous l'effet d'une explosion sur un oléoduc en Libye.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, prenait 1,53 dollar à 60,00 dollars vers 19H15 GMT sur le New York Mercantile Exchange avant de légèrement reculer ensuite.alb/jld/az(AWP / 26.12.2017 20h22)