Le pétrole grimpe en Asie à cause de la situation syrienne

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, mardi en Asie, en raison de la hausse des tensions en Syrie et d'un apaisement relatif pour ce qui est des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.Vers 04h20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai gagnait 37 cents à 63,79 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, prenait 33 cents à 68,98 dollars.L'attaque chimique présumée en Syrie a suscité une hausse des tensions internationales, les Etats-Unis faisant planer la menace d'une riposte militaire contre le régime syrien, tandis que la Russie appelait les Occidentaux à "renoncer à la rhétorique guerrière"."La Syrie ne pompe pas beaucoup de pétrole mais cela ne signifie pas que ce qui se passe en Syrie n'est pas important pour les marchés pétroliers", a déclaré Greg McKenna, analyste chez AxiTrader."Les Iraniens sont au milieu de tout ça et ils sont dans le viseur des Saoudiens, et peut-être aussi des Israéliens. Le risque d'escalade est élevé."Les cours ont par ailleurs été encouragés à la hausse par les espoirs d'un apaisement des tensions commerciales entre Pékin et Washington."Les cours du brut progressent dans la foulée des marchés qui se détendent sur les perspectives d'une guerre commerciale du fait de la rhétorique conciliante du président Trump", a déclaré Benjamin Lu, expert en matières premières chez Phillip Securities à Singapour.str/mba/jac/ab(AWP / 10.04.2018 06h36)