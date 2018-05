Le pétrole grimpe en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du brut grimpaient vendredi en Asie, portés par le recul des stocks américains et les menaces de perturbations de l'offre venue d'Iran et du Venezuela.Vers 03H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 11 cents à 71,60 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait 26 cents, à 79,56 dollars.La veille, le Brent a dépassé le seuil des 80 dollars en séance pour la première fois depuis 2014."Les doubles perturbations de l'offre en provenance de l'Iran et du Venezuela continuent de fournir un soutien considérable au prix", a relevé Stephen Innes, analyste chez Oanda.Depuis plusieurs semaines, les cours sont tirés par les inquiétudes sur l'or noir de ces deux pays alors que les Etats-Unis ont décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien et que le Venezuela est en crise."Toutefois, la hausse a été freinée quand l'Arabie saoudite a déclaré qu'il y avait une ample offre de brut. Après une semaine si agitée, il est normal que les investisseurs aient manifesté une certaine fatigue et aient été tentés par les prises de bénéfices", a ajouté l'analyste.Les prix sont également soutenus par l'annonce d'un recul des stocks de brut aux Etats-Unis de 1,4 million de barils et d'une très forte baisse des réserves d'essence de 3,8 millions de barils."Les cours sont portés par le recul des stocks dans un contexte de solide performance économique et de la politique de limitation de la production de l'Opep", a déclaré Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures à Singapour.Jeudi, le Brent a terminé à 79,30 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de deux cents.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a terminé stable à 71,49 dollars.mba-ev/dar(AWP / 18.05.2018 05h52)