Le pétrole grimpe en Asie

Hong Kong - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, lundi en Asie, après l'annonce d'un accord de principe entre Pékin et Washington pour réduire le déficit commercial américain, qui écarte le spectre d'une guerre commerciale préjudiciable pour l'économie mondiale.Vers 04H15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 51 cents à 71,79 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait 51 cents, à 79,02 dollars.Les cours, qui sont à leur plus haut niveau en trois ans et demi, ont été encouragés par l'annonce dimanche d'un accord sino-américain pour suspendre l'augmentation des droits de douane.Elle est intervenue après des mois de tensions, le président américain Donald Trump fustigeant une relation commerciale déséquilibrée constituant un danger pour les Etats-Unis.Il dénonce en particulier le déficit des Etats-Unis avec la Chine - plus de 375 milliards en 2017 - en raison, selon lui, de pratiques commerciales "déloyales", de transferts de technologies "forcés" ou encore de "vol de la propriété intellectuelle" des entreprises américaines.Depuis fin mars, la Chine était frappée de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Elle était également sous la menace de taxes sur 50 milliards de dollars de marchandises qui aurait pu être mise en oeuvre dès mardi."Le fait que les Etats-Unis et la Chine s'accordent contre une guerre commerciale est positif pour les cours car une guerre commerciale aurait constitué un revers pour la croissance mondiale", a déclaré Stephen Innes, analyste chez OANDA.La hausse est également encouragée par les risques géopolitiques. Mais certains analystes estiment qu'elle pourrait être tempérée par la hausse de la production américaine de schistes de pétrole."Si les prix continuent de grimper, la production de schistes va continuer à augmenter", a déclaré Greg McKenna, expert chez AxiTrader.(©AFP / 21 mai 2018 04h39)