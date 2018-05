Le pétrole grimpe toujours en Asie

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP

Hong Kong - Les cours du pétrole continuaient de grimper mardi en Asie, évoluant à des plus hauts de trois ans et demi, confortés par le spectre des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela, deux importants producteurs de brut.Vers 03H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 20 cents à 72,44 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait 14 cents, à 79,36 dollars.Les Etats-Unis ont infligé lundi de nouvelles sanctions financières au Venezuela, au lendemain de la réélection contestée du président socialiste Nicolas Maduro jusqu'en 2025 qui renforce l'isolement international de ce pays en crise.Les Etats-Unis, qui achètent un tiers du brut vénézuélien, ont également brandi la menace d'un embargo pétrolier.Washington a aussi promis d'imposer à l'Iran, troisième producteur de l'Opep, les sanctions "les plus fortes de l'Histoire" pour qu'il se plie à une liste de douze exigences draconiennes en vue d'un "nouvel accord" beaucoup plus vaste, après le retrait américain controversé du texte sur le nucléaire iranien."L'abandon américain de l'accord nucléaire a crée les conditions d'une offre ultra-resserrée au point que tout soupçon de perturbation de l'offre va faire décoller les prix", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda."La dynamique de l'offre est ce qui détermine apparemment le marché, ce qui laisse penser que les cours devraient encore augmenter à court terme"."La signature par le président Trump d'un décret interdisant d'acheter la dette vénézuélienne a fait s'envoler les cours, même s'il n'y a pas eu de nouvelles sanctions sur le pétrole", a jugé Greg McKenna, analyste chez AxiTrader. "Les marchés semblent penser qu'il y aura de nouvelles sanctions sur le pétrole après l'interdiction sur la dette".Lundi, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 96 cents pour terminer à 72,24 dollars.A Londres, le Brent a fini à 79,22 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 71 cents.str-ev/ple(©AFP / 22 mai 2018 04h13)