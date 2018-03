Le pétrole mitigé en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole évoluaient vendredi en ordre dispersé, l'annonce par Donald Trump de droits de douanes américains élevés sur l'aluminium et l'acier ravivant les craintes de guerre commercialeVers 04H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, cédait sept cents à 60,92 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai, prenait quatre cents à 63,87 dollars.Pour protéger les producteurs américains et l'emploi aux Etats-Unis, le président américain a annoncé jeudi qu'il allait frapper de fortes taxes les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, au risque de provoquer une guerre commerciale avec ses principaux partenaires commerciaux."Le pétrole a eu une semaine difficile en raison des inquiétudes sur la hausse de la production américaine, a déclaré Stephen Innes, de OANDA.Les marchés surveilleront les chiffres de la production américaine attendus dans les jours qui viennent, pour voir à quel point la hausse a pesé sur les efforts menés par l'Opep et ses partenaires pour soutenir les prix.el/jac/mf(AWP / 02.03.2018 05h45)