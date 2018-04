Le pétrole monte après des accusations de Netanyahu contre l'Iran

Les cours du pétrole ont terminé en hausse après avoir évolué une partie de la séance en retrait, rebondissant après un discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirmant détenir des "preuves concluantes" d'un programme nucléaire iranien secret.Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, dont c'est le dernier jour de cotation, a fini à 75,17 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 53 cents par rapport à la clôture de vendredi et à un nouveau plus haut depuis fin novembre 2014.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance a pris 47 cents à 68,57 dollars.Le cours du Brent a pris sur le mois d'avril quasiment 7% tandis que le WTI a avancé de presque 6%.M. Netanyahu, virulent détracteur de l'accord international sur les activités nucléaires de l'Iran et allié du président américain Donald Trump, a affirmé lundi en direct à la télévision israélienne que son pays disposait de nouvelles "preuves concluantes" d'un programme secret iranien pour se doter de l'arme nucléaire."Le discours de M. Netanyahu ne fait que renforcer l'attente du marché quant à la réimposition de sanctions américaines contre l'Iran le 12 mai", a commenté James Williams de WTRG, qu'il estime désormais "probable à 80%".M. Trump doit décider à cette date de sortir ou non de l'accord international conclu il y a trois ans avec l'Iran.Téhéran avait dénoncé plus tôt lundi la répétition d'accusations américaines "infondées" après les propos tenus la veille en Arabie saoudite par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo sur l'"ambition" hégémonique prétendue de l'Iran au Moyen-Orient.M. Pompeo a clairement affiché dimanche la position des Etats-Unis lors de brèves visites en Arabie saoudite et en Israël, deux alliés stratégiques de Washington qui considèrent l'Iran comme leur ennemi et sont hostiles à l'accord sur le nucléaire."Le retour des sanctions américaines est désormais quasiment acquis", a estimé Stephen Brennock, analyste de PVM, ajoutant que cela aurait pour conséquence de diminuer l'offre quotidienne de pétrole d'un million de barils sur le marché mondial.Les prix avaient été lestés un peu plus tôt en séance par la publication vendredi par l'entreprise Baker Hughes du nombre de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis.Selon ces données hebdomadaires, le nombre de puits a augmenté de cinq unités ce qui laisse envisager que la production américaine, qui enchaîne déjà les records, va encore augmenter.(©AFP / 30 avril 2018 22h02)