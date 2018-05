Le pétrole monte dans un marché hésitant

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole avançaient légèrement jeudi en cours d'échanges européens dans un marché qui avance à tâtons dans l'attente de nouvelles informations sur l'accord sur le nucléaire iranien.Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 73,57 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 21 cents par rapport à la clôture de mercredi.Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de juin prenait 22 cents à 68,15 dollars.Les prix, qui avaient nettement flanché mardi, s'inscrivaient jeudi en légère hausse pour la deuxième séance consécutive."Dans l'ensemble, nous continuons de patienter en attendant la décision américaine sur l'Iran", a résumé Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix.Le président Donald Trump s'est montré très critique sur l'accord sur le nucléaire iranien et pourrait refuser de le prolonger le 12 mai, ce qui entraverait l'industrie pétrolière du troisième producteur de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole).Les marchés attendent également de voir si, en cas de retrait des Etats-Unis, les autres participants de l'accord refuseront eux aussi les exportations iraniennes.Dans ce contexte, les prix n'ont pas souffert outre mesure de la hausse marquée des réserves et de la production de brut des Etats-Unis.Selon l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), les stocks de brut ont grimpé de 6,2 millions de barils sur la semaine achevée le 27 avril. La production américaine a atteint un dixième record historique de suite avec 10,62 millions de barils par jour en moyenne.Enfin, les acteurs du marché gardaient un oeil sur le Venezuela, alors que le Fonds monétaire international a annoncé mercredi avoir ordonné à Caracas de lui fournir des données économiques fiables sous peine d'exclure le pays de l'institution dans le cadre d'une procédure de "censure"."La crainte des investisseurs est qu'un refus (du gouvernement vénézuélien) mène à de nouvelles sanctions", ce qui perturberait encore plus la production déjà endommagée du pays, a commenté Sukrit Vijayakar, analyste chez Trifecta Consultants.js/ktr/nas(AWP / 03.05.2018 12h08)