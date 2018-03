Le pétrole monte en Asie après le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, lundi en Asie, portés par des espoirs d'une demande à la hausse après un rapport très positif sur l'emploi aux Etats-Unis.Vers 03h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, gagnait 12 cents à 62,16 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai, prenait 15 cents, à 65,61 dollars.Le rapport officiel sur le marché du travail aux Etats-Unis en février diffusé vendredi a montré à la fois une forte hausse des créations d'emplois aux Etats-Unis en février et une progression modérée des salaires.Un rapport montrant une baisse du nombre de puits en activité aux Etats-Unis a également contribué à renforcer les prix, car il pourrait signaler une baisse de la production américaine, dont la hausse ces derniers mois avait plombé les cours."Les marchés pétroliers ont grimpé après le rapport sur l'emploi qui a dopé les marchés boursiers", a observé Stephen Innes, analyste chez OANDA."Mais les investisseurs parient sur le fait que le rapport sur l'emploi, meilleur que prévu, se traduira par une hausse de la demande en produits pétroliers. Ils saluent également le rapport Baker Hughes qui a indiqué que le nombre de puits de pétrole en activité aux Etats-Unis avait diminué de quatre la semaine dernière pour s'établir à 796."L'annonce d'un accord en vue d'un sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un a également rassuré les marchés.Mais Greg McKenna, analyste chez AxiTrader, invite à la prudence face aux tensions internationales générées par la volonté des Etats-Unis d'imposer de lourdes taxes sur leurs importations d'acier et d'aluminium."Le président Trump a directement twitté contre l'UE au sujet des droits de douane pendant le week-end et la Chine est également sur la défensive face à la menace de guerre commerciale", a observé M. McKenna.Donald Trump a concentré ce week-end ses attaques sur l'Union européenne dans sa vaste offensive sur le commerce, se montrant particulièrement menaçant à l'égard du secteur automobile, fleuron de l'industrie allemande.mba/jac/ab(AWP / 12.03.2018 04h32)