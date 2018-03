Le pétrole monte, les tensions géopolitiques inquiètent le marché

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole engrengeaient une troisième séance consécutive de hausse vendredi en cours d'échanges européens, alors que l'attention des marchés se portait sur les tensions géopolitiques.Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 65,62 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 50 cents par rapport à la clôture de jeudi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'avril prenait 64 cents à 61,83 dollars une heure après son ouverture."Les marchés continuent de digérer les rapports mensuels de l'AIE et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Opep", a souligné Michael van Dulken, analyste chez Accendo Markets.L'AIE a ainsi revu à la hausse ses prévisions de demande mondiale, ce qui a ravivé l'intérêt des investisseurs pour le pétrole, qui reste cependant en retrait sur la semaine.Dans un marché calme, les analystes portaient leur attention à la géopolitique qui pourrait perturber la production mondiale, alors que la tension monte entre le premier exportateur mondial, l'Arabie saoudite, et un autre membre de l'Opep, l'Iran."L'Arabie saoudite ne veut pas se doter d'une arme nucléaire, mais si l'Iran développe une bombe nucléaire, nous suivrons la même voie le plus vite possible, sans l'ombre d'un doute", a prévenu le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS, dont l'intégralité sera diffusée dimanche."Alors que la tension monte au Moyen-Orient, les deux premiers producteurs mondiaux s'opposent frontalement", a souligné Stephen Brennock, analyste chez PVM.L'administration Trump a annoncé jeudi une série de sanctions contre des individus et des entités russes en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques."Les tensions géopolitiques profitent aux prix", a résumé M. Brennock, "mais l'abondance de pétrole américain continue de peser sur les cours, qui reculent pour l'instant sur la semaine".js/pid(AWP / 16.03.2018 16h35)