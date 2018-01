Le pétrole monte toujours en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient jeudi de consolider leur gains à la suite d'un recul des stocks de brut américain, un dollar plus faible venant aussi à l'appui des prix des matières premières.Vers 04H20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars, gagnait 60 cents à 66,21 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour mars, prenait 43 cents à 70,96.Il s'agit des plus haut niveaux atteints par le brut depuis décembre 2014.Les réserves américaines ont reculé de 1,1 million de barils lors de la semaine terminée le 19 janvier selon les statistiques du département américain de l'Energie (DoE) publiées mercredi.Depuis le 10 novembre ces stocks ont baissé de plus de 47 millions de barils. Ils sont au plus bas depuis 2015."Ces chiffres renforcent l'idée que les limites imposées à la production par l'Opep fonctionnent", a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda, en référence à l'accord conclu par l'Organisation des payx exportateurs de pétrole et d'autres producteurs comme la Russie pour tenter de rééquilibrer le marché, en vigueur jusqu'à la fin de l'année."Mais ne perdons pas de vue les folies du dollar américain, qui soutiennent les marchés du brut et fournissent l'occasion d'un rebond à l'ensemble des marchés des matières premières".Le repli du billet vert, à son plus bas niveau depuis 2014 face à l'euro, rend mécaniquement moins cher le baril vendu dans la monnaie américaine pour les investisseurs munis d'autres devises. Il est alors plus demandé."Puisqu'on en est peut-être qu'au début de la mort du dollar américain, ajouté aux efforts de l'Opep, il se pourrait que le marché aille nettement plus haut", a ajouté M. Innes.Mercredi, le WTI a pris 1,14 dollar pour clôturer à 65,61 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a terminé à 70,53 dollars, en hausse de 57 cents.mba-ev/mf(AWP / 25.01.2018 05h44)