Le pétrole new-yorkais à l'équilibre, partagé entre Opep et consolidation

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais évoluait à l'équilibre lundi après avoir ouvert en recul, partagé entre un mouvement de consolidation sur les prix et l'optimisme quant à la poursuite d'un accord de limitation de la production pétrolière au-delà de 2018.Vers 14H25 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, dont c'est le dernier jour de cotation, était inchangé par rapport à vendredi à 63,37 dollars sur le New York Mercantile Exchange.L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a appelé dimanche à une coopération à long terme, "au-delà de 2018", entre les 14 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ceux non membres du cartel comme la Russie.Un premier accord en ce sens avait été signé fin 2016 et a été ensuite renouvelé deux fois, ce qui a permis de faire remonter les prix du brut."Si cela se concrétise ce serait très significatif pour le marché du pétrole", a commenté Bill O'Grady de Confluence Investment.La forte baisse de la production de brut déjà observée grâce à cet accord est également liée au recul notable de la production vénézuélienne qui a produit 362.000 barils par jour de moins que l'accord ne le prévoit, selon un rapport de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) cité lundi par les analystes de Commerzbank."Le zèle vénézuélien n'est pas volontaire mais lié à la crise économique dans le pays", ont expliqué ces analystes.Le marché continuait dans le même temps à être influencé par les prévisions de production américaine dévoilées vendredi par l'AIE.L'agence anticipe une augmentation de la production de brut de 1,35 million de barils par jour cette année dans le pays.Cette nouvelle "a engagé un mouvement de consolidation sur le pétrole après une forte hausse des prix ces dernières semaines", a commenté M. O'Grady.Sur la semaine, le baril de brut américain a ainsi enregistré sa première baisse hebdomadaire (-1,44%) après cinq semaines de hausse.alb/jum/gib(AWP / 22.01.2018 15h40)