Le pétrole new-yorkais avance à l'ouverture à 65,60 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais progressait vendredi à l'ouverture, le cours de l'or noir profitant d'un nouveau recul du dollar face aux grandes devises étrangères malgré des propos rassurants de dirigeants américains.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, gagnait 9 cents et s'échangeait à 65,60 dollars sur le New York Mercantile Exchange.alb/jld/eb(AWP / 26.01.2018 15h05)