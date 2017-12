Le pétrole new-yorkais avance, rassuré par un indicateur américain

New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais a terminé en petite hausse vendredi, reprenant des forces en cours de séance après une stagnation du nombre hebdomadaire de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a avancé de 11 cents pour clôturer à 58,47 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Le nombre de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis est resté stable selon les dernières statistiques hebdomadaires publiées par la société Baker Hugues vendredi en cours de séance, à 747 puits."Ce rapport est venu apporter un peu de soutien au marché, les anticipations portant davantage sur une hausse du nombre de puits, étant donnés les prix élevés du brut américain actuellement", a réagi John Kilduff d'Again Capital."Cela signifie sans doute que les producteurs américains ne se pressent pas tant que cela pour mettre des puits en service", a-t-il ajouté.Les cours se sont repris après avoir ouvert en baisse, les investisseurs prenant leurs bénéfices après "deux séances de progression solide qui ont suivi les données sur les stocks américains mercredi", selon Bart Melek de TD Securities.Le WTI avait terminé jeudi à 58,36 dollars, un plus haut depuis le 4 décembre, tout près de son record annuel à 58,95 dollars inscrit le 24 novembre.Le pétrole américain a également été soutenu par des propos rassurants du ministre russe de l'Energie, a expliqué M. Kilduff. Alexandre Novak a affirmé que la sortie de l'accord de réduction de la production de brut entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires serait "progressive".Conclu fin 2016 par l'Opep et dix autres producteurs, cet accord vise à abaisser l'offre mondiale pour diminuer les réserves de brut et ainsi faire remonter les prix.Des articles de presse avaient évoqué jeudi la perspective d'une fin prématurée de l'accord.alb/vmt/pb(AWP / 22.12.2017 21h03)