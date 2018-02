New York (awp/afp) - Le prix du pétrole a terminé en forte baisse lundi à New York, affecté par la hausse du dollar et une chute des principaux indices boursiers à Wall Street.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, a cédé 1,30 dollar pour clôturer à 64,15 dollars sur le New York Mercantile Exchange.alb/jum/pb(AWP / 05.02.2018 20h36)