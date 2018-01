Le pétrole new-yorkais clôture au plus haut en 3 ans, à 63,80 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le pétrole coté à New York a inscrit jeudi à la clôture un nouveau plus haut depuis la mi-décembre 2014, porté par une baisse des stocks de brut et des craintes de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a gagné 23 cents pour finir à 63,80 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).alb/jum/pb(AWP / 11.01.2018 22h09)