Le pétrole new-yorkais ouvre en baisse à 60,59 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole new-yorkais reculait à nouveau à l'ouverture vendredi, en passe de boucler sa plus mauvaise semaine depuis mars sous l'effet d'une production américaine abondante.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, perdait 56 cents et s'échangeait à 60,59 dollars sur le New York Mercantile Exchange.alb/jum/cj(AWP / 09.02.2018 15h11)