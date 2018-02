Le pétrole new-yorkais ouvre en baisse à 61,71 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole new-yorkais baissait jeudi à l'ouverture après quatre séances de recul de suite, plombé par une production américaine menaçant l'efficacité d'un accord visant à rééquilibrer le marché de l'or noir dans le monde.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, perdait 8 cents et s'échangeait à 61,71 dollars sur le New York Mercantile Exchange.alb/jum/tes(AWP / 08.02.2018 15h35)