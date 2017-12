New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais a terminé en baisse mercredi, touché par des prises de bénéfices après avoir atteint des plus hauts en deux ans et demi la veille.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a perdu 33 cents pour clôturer à 59,64 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).alb/jld/pb(AWP / 27.12.2017 20h39)