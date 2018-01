Le pétrole new-yorkais termine au plus haut depuis décembre 2014

New York (awp/afp) - Le pétrole coté à New York a inscrit mardi à la clôture un plus haut depuis décembre 2014, porté par les anticipations d'une nouvelle baisse des stocks de pétrole dans un rapport attendu mercredi.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a gagné 1,23 dollar pour finir à 62,96 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).alb/jum/pb(AWP / 09.01.2018 20h41)