Le pétrole new-yorkais termine au plus haut depuis décembre 2014

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais a terminé mardi au plus haut depuis décembre 2014, profitant de la perspective d'une demande mondiale de brut en forte hausse cette année.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, dont c'est le premier jour de cotation comme contrat de référence, a pris 90 cents pour clôturer à 64,47 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).alb/jum/pb(AWP / 23.01.2018 20h42)