Le pétrole new-yorkais termine en hausse à 59,84 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais a terminé en hausse jeudi, soutenu par une baisse plus marquée que prévu des stocks américains de pétrole brut et un premier recul de la production dans le pays depuis plusieurs semaines.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a gagné 20 cents pour clôturer à 59,84 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).alb/Dt/nth(AWP / 28.12.2017 20h37)