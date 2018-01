Le pétrole new-yorkais toujours au plus haut depuis fin 2014

New York (awp/afp) - Le pétrole coté à New York a inscrit lundi à la clôture un nouveau plus haut depuis décembre 2014, porté par la baisse du dollar et les incertitudes sur la poursuite des accords de réduction de la production.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a gagné 51 cents pour finir à 64,81 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).jld/pb(AWP / 15.01.2018 19h03)