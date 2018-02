Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, mercredi en Asie, les investisseurs craignant de nouveau la surabondance de l'offre après des estimations d'une hausse des réserves américaines de brut.Vers 04H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, perdait 31 cents à 62,70 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour livraison en avril, cédait 40 cents à 66,23 dollars.La fédération privée American Petroleum Institute (API) a estimé mardi que les réserves américaines avaient augmenté de 933.000 barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 février, ce qui tend à signaler une baisse de la demande au sein de la première économie mondiale.La hausse de la production et des réserves américaines risque de saper les efforts de l'Opep et de ses partenaires -dont la Russie- pour stabiliser les prix en réduisant la production.La production américaine dépasse les 10 millions de barils par an.Le brut américain connaît une "croissance explosive" et les Etats-Unis dépasseront "certainement l'année prochaine" la Russie, a estimé Fatih Birol, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, dans un entretien à Bloomberg Television.Le Canada et le Brésil jouent également un rôle contre-productif face aux efforts du cartel, a-t-il ajouté."L'émergence de la production américaine, son niveau de profitabilité et la poursuite de la croissance constituent un écueil", a déclaré Greg McKenna, d'AxiTrader.Les investisseurs attendent désormais mercredi la publication des chiffres officiels de l'agence spécialisée EIA du gouvernement américain qui confirmeront ou non les données de l'API."Nous anticipons que l'EIA confirmera la hausse des réserves américaines", a indiqué Benjamin Lu, de Phillip Futures.mba/jac/lab(AWP / 28.02.2018 06h12)