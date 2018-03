Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse mardi, après la publication d'un rapport du gouvernement américain prévoyant une hausse de la production américaine de brut.Vers 04h30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, cédait 12 cents à 61,24 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai, perdait 11 cents, à 64,84 dollars.L'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a annoncé dans un rapport que la production de pétrole de schiste allait probablement augmenter de 131.000 barils en avril au niveau record de 6,95 millions de barils par jour, ce qui accroît les inquiétudes quant à la surabondance de l'offre."Cette augmentation et celle des exportations américaines qui gagnent des parts de marché en Asie continuent de peser sur les efforts de l'Opep", a déclaré Stephen Innes, de OANDA.La hausse de la production de pétrole de schiste américain va à l'encontre des efforts de l'Opep, et de ses partenaires, pour soutenir les prix en réduisant l'offre."Le pétrole de schiste fait à nouveau les gros titres ce matin avec la prévision de l'EIA d'une nouvelle hausse de production", a déclaré Greg McKenna d'Axitrader.Les marchés attendent aussi les chiffres officiels hebdomadaires américains des réserves de brut aux Etats-Unis, qui seront publiés mercredi et donneront une indication de la demande au sein de la première économie au monde.Str/mba/jac/dar(AWP / 13.03.2018 05h52)