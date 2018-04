Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, après avoir atteint leur plus haut niveau en trois ans en raison des risques d'instabilité au Proche-Orient liée aux tensions entre Washington et Moscou sur la Syrie.Vers 04h15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai reculait de 18 cents à 66,89 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, cédait 19 cents à 71,83 dollars.Le président américain Donald Trump, qui a réuni jeudi son équipe de sécurité nationale sur le dossier syrien, n'a pas encore tranché sur de possibles frappes aériennes après l'attaque chimique présumée dans l'enclave rebelle de Douma."La montée des tensions en Syrie a été le principal facteur d'évolution des prix, avant la hausse des réserves et de la production américaine", a observé Benjamin Lu, spécialiste des matières premières chez Phillip Futures à Singapour."Mais nous anticipons une correction dans les prix du pétrole, nous pensons que les marchés vont écarter les considérations géopolitiques pour se concentrer sur l'action des producteurs américains de schistes."Les experts s'accordent sur le fait que la hausse de la production américaine sape les efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires comme la Russie pour faire baisser les prix en réduisant la production.str/mba/jac/ab(AWP / 13.04.2018 06h28)