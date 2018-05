Le pétrole orienté à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, lundi matin en Asie, toujours portés par les tensions géopolitiques et l'imminence de la décision du président américain Donald Trump sur le nucléaire iranien.Vers 03h40 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, progressait de 71 cents à 70,43 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, gagnait 85 cents à 75,72 dollars.Le pétrole continue de voler à des niveaux très hauts alors que l'avenir de l'accord nucléaire iranien sera décidé par les Etats-Unis le 12 mai.Donald Trump menace de se retirer des signataires du texte et de rétablir les sanctions contre Téhéran.Un retour des sanctions contre le troisième producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) aurait pour effet de perturber l'offre mondiale.L'Iran a averti jeudi qu'il quitterait l'accord sur le nucléaire si le président américain mettait à exécution sa menace de s'en retirer."L'absence de progrès sur la question nucléaire entre l'Iran et les Etats-Unis est justement ce qui pousse les prix à la hausse", a déclaré Stephen Innes, expert chez OANDA."Au vu des cours du pétrole, les paris sont que le président Trump se retirera de l'accord", a déclaré Greg McKenna, d'AxiTrader."Le pétrole pourrait être plus haut de cinq dollars à la fin de la semaine, ou plus bas de cinq à 10 dollars. Tout dépendra de ce que le président Trump décidera de faire au sujet de l'accord nucléaire iranien", a-t-il dit.str/el/jac/plh(AWP / 07.05.2018 06h09)