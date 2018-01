Le pétrole ouvre en baisse à New York à 63,24 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York a reculé vendredi à l'ouverture après être monté la veille à son plus haut niveau en trois ans, sous l'effet de prises de bénéfices.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, perdait 56 cents et s'échangeait à 63,24 dollars sur le New York Mercantile Exchange.alb/jum/eb(AWP / 12.01.2018 15h06)