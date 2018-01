Le pétrole ouvre en baisse à New York à 63,68 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais reculait légèrement à l'ouverture mercredi, dans un marché hésitant sur la direction à suivre après avoir nettement grimpé alors que la production américaine ne cesse de progresser.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, reculait de 5 cents et s'échangeait à 63,68 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/alb/az(AWP / 17.01.2018 15h06)