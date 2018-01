Le pétrole ouvre en hausse à 64,43 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York a ouvert en hausse lundi à l'ouverture, soutenu par la baisse du dollar et la menace de nouvelles nouvelles sanctions contre l'Iran.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, gagnait 13 cents et s'échangeait à 64,43 dollars sur le New York Mercantile Exchange pour une séance écourtée en raison d'un jour férié aux Etats-Unis.jld/eb(AWP / 15.01.2018 15h05)