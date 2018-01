Le pétrole ouvre en hausse à New York à 60,80 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole new-yorkais a ouvert en hausse mercredi, évoluant à des niveaux plus vus en séance depuis juin 2015 alors que le marché garde un oeil sur l'évolution des tensions en Iran.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, prenait 43 cents et s'échangeait à 60,80 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/tes(AWP / 03.01.2018 15h07)