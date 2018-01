Le pétrole ouvre en hausse à New York à 61,70 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais montait légèrement à l'ouverture lundi, aidé par une baisse du nombre de puits de forage en activité aux Etats-Unis dans un marché gardant un oeil sur la situation en Iran.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, gagnait 26 cents et s'échangeait à 61,70 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/jld/eb(AWP / 08.01.2018 15h05)