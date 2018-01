Le pétrole ouvre en hausse à New York à 61,93 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais montait mardi à l'ouverture, porté par l'anticipation d'une nouvelle baisse des stocks de brut aux Etats-Unis de nature à accentuer le rééquilibrage sur le marché mondial entre l'offre et la demande d'or noir.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, gagnait 20 cents et s'échangeait à 61,93 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/lo/eb(AWP / 09.01.2018 15h07)