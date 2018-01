Le pétrole ouvre en hausse à New York à 63,41 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole coté à New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs anticipant une baisse marquée des stocks de brut américain dans un rapport hebdomadaire attendu peu après l'ouverture.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, gagnait 45 cents et s'échangeait à 63,41 dollars sur le New York Mercantile Exchange.alb/jld/eb(AWP / 10.01.2018 15h06)