Le pétrole ouvre en hausse à New York à 65,46 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais montait à l'ouverture jeudi, reléguant au second plan la hausse continue des extractions de brut aux Etats-Unis pour se concentrer sur le respect par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) de son accord de limitation de la production.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, gagnait 73 cents et s'échangeait à 65,46 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/alb/eb(AWP / 01.02.2018 15h09)