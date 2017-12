Le pétrole ouvre en hausse, surveille la mer du Nord après Noël

New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole a ouvert en hausse mardi à New York, surveillant la remise en service progressive d'un oléoduc en mer du Nord, à l'ouverture d'une semaine qui s'annonce très calme.Vers 14H15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, prenait 31 cents et s'échangeait à 58,78 dollars sur le New York Mercantile Exchange."Les volumes représentent entre la moitié et le tiers des volumes habituels" mardi, a indiqué Andy Lipow de Lipow Oil Associates, ajoutant que "le principal sujet de préoccupation des investisseurs concerne l'oléoduc de Forties".Ineos, l'opérateur de l'oléoduc Forties en mer du Nord, qui achemine d'habitude plus de 400.000 barils de pétrole chaque jour mais qui est fermé depuis le début du mois, a publié un communiqué lundi, affirmant que "des tests" avaient lieu actuellement."Ils testent actuellement l'acheminement de petites quantités de pétrole et ils affirment que l'oléoduc reviendra à la normale au début janvier. Les investisseurs sont dans l'attente que l'offre soit rétablie" a affirmé M. Lipow.Le pétrole américain continuait également à être soutenu par la stagnation du nombre hebdomadaire de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis, un indicateur avancé de la production américaine publié vendredi par la société Baker Hughes.Celui-ci est resté stable à 747, "bien que les prix du brut se sont maintenus à leurs plus hauts niveaux depuis l'été 2015", selon Phil Flynn de Price Futures Group.Mardi, le pétrole américain était proche de son niveau le plus élevé atteint depuis deux ans et demi le 24 novembre, à 58,95 dollars.La production américaine de brut évolue déjà à des niveaux records, les dernières statistiques hebdomadaires du département américain de l'Energie (DoE) ayant fait état d'un septième record de suite depuis que ces statistiques ont commencé à être compilées en 1983, à 9,79 millions de barils par jour."Malgré une stagnation la semaine dernière, la tendance du nombre de puits de pétrole devrait continuer à avancer et la production approcher rapidement les 10 millions de barils par jour", a indiqué M. Lipow.alb/jld/jpr(AWP / 26.12.2017 15h27)