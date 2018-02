Le pétrole ouvre en petite baisse à New York à 65,72 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais reculait légèrement vendredi à l'ouverture, le marché hésitant entre la montée continue de la production aux Etats-Unis et les efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour réduire ses propres extractions d'or noir.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, cédait 8 cents et s'échangeait à 65,72 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/alb/eb(AWP / 02.02.2018 15h07)