Le pétrole poursuit sa hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de grimper jeudi en Asie mais la hausse était limitée par les craintes sur l'offre de pétrole de schiste américain.Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, prenait 10 cents à 61,06 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai, gagnait trois cents, à 64,92 dollars.Les cours avaient hésité avant de monter après un rapport contrasté de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), montrant à la fois une forte hausse des stocks de brut et une chute des réserves d'essence."Les cours se sont repris grâce à l'appétit des consommateurs américains pour l'essence", a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda."Mais, la machine à pétrole de schiste américaine ne montre aucun signe de ralentissement. L'Opep reconnaît à présent que l'offre de brut non-Opep emmenée par les producteurs américains de pétrole de schiste va dépasser la croissance de la demande mondiale de brut en 2018", a-t-il ajouté.L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a de nouveau revu à la hausse dans son rapport mensuel sa prévision de production de pétrole aux Etats-Unis pour 2018.Les pays producteurs de l'Opep, associés à dix autres producteurs non membres du cartel dont la Russie, s'étaient accordés fin 2016 pour limiter leur production afin de rééquilibrer le marché. Mais les marchés craignent que ces efforts ne soient réduits à néant par l'offre américaine.De plus, les investisseurs craignent les conséquences pour la croissance économique mondiale d'une éventuelle guerre commerciale alors que le président américain Donald Trump a imposé des taxes sur l'aluminium et l'acier, selon les analystes.Mercredi, le Brent a progressé de 25 cents pour terminer à 64,89 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI s'est apprécié de 25 cents pour clôturer à 60,96 dollars.str-mba-ev/ib(AWP / 15.03.2018 05h16)