Le pétrole rebondit à New York et ouvre à 60,22 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais montait nettement à l'ouverture lundi, rebondissant après sa pire semaine en deux ans dans le sillage du regain de vigueur à la Bourse et du repli du dollar.Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, gagnait 1,02 dollar et s'échangeait à 60,22 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/alb/az(AWP / 12.02.2018 15h04)