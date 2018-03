Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole rebondissaient mardi en Asie, sous l'effet de tensions au Moyen-Orient, de la perspective de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran et des troubles au Venezuela.Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, prenait 20 cents à 62,26 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai, gagnait 21 cents, à 66,26 dollars.Les cours sont soutenus par le renouvellement des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran -- deux gros producteurs d'or noir -- après des commentaires du ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir. Celui-ci a évoqué la vision de "la lumière", portée par le royaume sunnite, et "la vision des ténèbres" poussée par l'Iran chiite."Les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, de même que les inquiétudes sur la production vénézuélienne de brut, soutiennent les cours et les marchés se sont bien repris", a déclaré Stephen Innes, analyste chez OANDA."Les tensions sur le nucléaire iranien ne vont pas disparaître de sitôt et la possible réimposition de sanctions pétrolières américaines devrait entretenir à court terme les tendances haussières".Le président américain Donald Trump menace de quitter l'accord conclu en 2015 avec l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme atomique et de réimposer des sanctions à Téhéran."Le fait qu'il y ait autant de tensions autour de l'Iran, sans parler des préoccupations sur la capacité du Venezuela à continuer à produire, semble avoir alimenté la demande au cours de la nuit", a ajouté Greg McKenna, d'Axitrader.Lundi, le Brent a terminé à 66,05 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 16 cents.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a cédé 28 cents à 62,06 dollars.str-mba-ev/ple(AWP / 20.03.2018 05h28)