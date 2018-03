Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole rebondissaient mardi en Asie dans l'attente d'estimations sur les stocks de brut américain, sous l'effet d'inquiétudes quant aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.Vers 04h45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, prenait 31 cents à 65,86 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour mai, gagnait 21 cents, à 70,33 dollars.L'Arabie saoudite a menacé lundi l'Iran de représailles après l'avoir mis en cause dans le tir de missiles par les rebelles yéménites contre son territoire, dans un nouvel accès de fièvre entre les deux grands rivaux du Moyen-Orient producteurs de pétrole.Ces tensions, ajoutées aux menaces du président Donald Trump à l'égard de l'Iran, poussent les cours à la hausse, expliquent les analystes.M. Trump menace de quitter l'accord conclu en 2015 avec l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme atomique et de réimposer des sanctions à Téhéran, qui empêcheraient les exportations de pétrole iranien.Mais la hausse est tempérée par l'augmentation de la production de pétrole de schiste américain.Les marchés s'inquiètent de voir le haut niveau des cours encourager les producteurs américains à forer encore davantage, réduisant à néant les efforts de l'Opep pour réduire l'offre mondiale."Les cours du brut semblent avoir atteint leur zone de résistance", a déclaré Jane Fu, analyste chez CMC Markets à Singapour.Selon Stephen Innes, analyste chez Oanda, le Brent a atteint son plafond de même que le WTI, à respectivement 70 dollars et 67 dollars le baril."Ce niveau laisse penser qu'il est probable que les producteurs américains reviennent en force", a-t-il dit.Les investisseurs attendent désormais la publication des estimations de la fédération privée American Petroleum Institute (API) sur l'état des stocks hebdomadaires de brut américain, qui seront suivis mercredi par les chiffres officiels.Lundi, le Brent a terminé à 70,12 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 33 cents.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a également cédé 33 cents à 65,55 dollars.mba-ev/boc(AWP / 27.03.2018 07h05)