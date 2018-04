Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole rebondissaient mardi en Asie sous l'effet d'achats à bon compte après avoir nettement reculé mais le marché restait volatil en raison des risques géopolitiques.Vers 04h10 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, prenait 14 cents à 63,15 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, gagnait 18 cents, à 67,82 dollars.Les cours avaient plongé la veille dans un marché aux volumes réduits par la trêve pascale."Les marchés en général sont très nerveux, ils s'attendent à de nouvelles sanctions contre l'Iran", a déclaré Sukrit Vijayakar, analyste chez Consultants.Le président américain Donald Trump menace de quitter l'accord conclu en 2015 avec l'Iran pour éviter qu'il ne se dote de l'arme atomique et de réimposer des sanctions à Téhéran, qui empêcheraient les exportations de pétrole iranien.M. Trump a en outre nommé la semaine dernière le faucon John Bolton comme conseiller à la Sécurité Nationale. M. Bolton milite pour une sortie de l'accord nucléaire avec l'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.Greg McKenna, analyste chez AxiTrader, relève que les cours ont du mal à dépasser leur seuil psychologique -- 70 dollars pour le Brent et 65 dollars pour le WTI. Les marchés "restent vulnérables aux mauvaises nouvelles", y compris le recul des marchés d'actions, a-t-il déclaré."La chute des Bourses renforce le sentiment négatif", a-t-il dit.Les marchés reculaient mardi en Asie dans le sillage de Wall Street, plombé par les craintes de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.Lundi, le WTI a lâché 1,93 dollar à 63,01 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Le Brent a fini à 67,64 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,70 dollar.mba-ev/plh(AWP / 03.04.2018 06h32)