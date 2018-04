Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole rebondissaient mardi en Asie, les inquiétudes sur de possibles ruptures d'approvisionnement au Moyen-Orient reprenant le dessus après les frappes américaines, britanniques et françaises en Syrie.Vers 04h10 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai prenait 30 cents à 66,52 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, gagnait 23 cents à 71,65 dollars.Après les frappes des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne contre des sites militaires du pouvoir de Bachar al-Assad, les cours avaient atteint des sommets. Mais les marchés s'étaient calmés lorsque les Occidentaux avaient souligné que leur opération militaire était "limitée".D'après les analystes toutefois, le risque d'escalade est bien présent. "Il y a en jeu tellement de facteurs potentiels de perturbations, et peu de signes que la hausse des cours prenne fin rapidement, les investisseurs continuent de jouer la carte du risque géopolitique", a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda.Les cours sont également soutenus par l'accord de limitation de la production conclu par l'Opep et d'autres pays producteurs comme la Russie même si la hausse de la production de pétrole de schiste américain menace de contrecarrer leurs efforts pour stabiliser le marché.Les marchés attendent désormais les estimations sur l'état des stocks de brut américains de la fédération privée American Petroleum Institute et le chiffres officiels de l'Agence américaine d'information sur l'énergie.Lundi, le Brent a terminé à 71,42 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,16 dollar.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a perdu 1,17 dollar à 66,22 dollars.str/mba/ev/plh(AWP / 17.04.2018 06h26)